Little Orpheus arrive sur consoles et PC

Publié le Mercredi 26 janvier 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Voyage au centre de la Terre

Déjà sorti sur Apple Arcade, Little Orpheus arrive le 1er mars sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam, Epic Games Store et Nintendo Switch.Nous sommes en 1962 et la NASA tente d'envoyer un homme sur la lune. Dans un coin reculé de Sibérie, les soviétiques font... tout l'inverse. Le camarade Ivan Ivanovich, un cosmonaute, est envoyé dans le coeur d'un volcan dans le but d'explorer le centre de la Terre.Il ne réapparait que trois ans plus tard, expliquant qu'il a sauvé le monde.Vous allez découvrir son histoire...