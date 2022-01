Farming Simulator 22 se vend à plus de 3 millions d'exemplaires

Publié le Mercredi 26 janvier 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

La bonne odeur de vache

Giants et Koch Media ont fait péter le champagne et lancé des feux d'artifice pour fêter les 3 millions d'exemplaires vendus pour leur jeu Farming Simulator 22.Et de se gargariser avec une bande-annonce "accolade" (onanique), tout en annonçant la prochaine arrivée d'un Season Pass qui ajoutera des packs exclusifs, de nouveaux objets, outils et surtout une extension.De quoi donner envie d'aller tâter le cul des vaches au salon de l'agriculture, non ?