Crossover Tales of Arise X Scarlet Nexus

Publié le Jeudi 31 mars 2022 à 10:50:00 par Marine Le Pivain

Quand t'aime pas les autres mais que t'invite tes potes pour partager

Scarlet Nexus qui vous embarque dans New Himuka où, aux côtés des membres de votre groupe, vous combattrez les "autres" des créatures qui aiment savourer les cerveaux humains.

Et Tales of Arise, un J-RPG où vous allez visiter la planète de Dahna et devoir la libérer de Rena, une autre planète qui exerce son joug sur cette première.

Et bien si vous aimez les deux licences, n'attendez plus la prochaine mise à jour gratuite sur ces deux jeux, vous permettant d'introduire les personnages principaux de chacune des séries dans l'autre…



Non c'est pas dégueulasse, c'est ça un threes- un crossover. Un crossover.







On rappelle que ces deux RPG on fait beaucoup parler d'eux les années précédentes.