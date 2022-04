Agent Intercept est sorti !

Publié le Jeudi 31 mars 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Bande, James bande

Agent Intercept est désormais disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, et Xbox One. pour rappel, il s'agit d'un jeu de courses, de cascades, d'action... dans lequel vous incarnez un agent secret qui combat les forces du CLAW, une organsisation criminelle qui tente de dominer le monde, bien entendu.A bord de votre voiture Spectre, vous combattez les ennemis. Votre voture est non seulement dotée d'un armement complet et puissant, mais elle peut aussi se transformer en hors-bord ou en jet.Et ça a l'air bien délirant.