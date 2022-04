Superfuse : l'accès anticipé très bientôt

Publié le Jeudi 31 mars 2022 à 09:20:00 par Marine Le Pivain

Raw Fury : Assemble !

Superfuse ARPG inspiré par les comics va nous permettre de défourailler de la créature de bas étage en tant que force de l'Ordre… Ouais dit comme ça c'est bizarre, mais on a le soutien des Dieux donc ça passe.







De plus, on peut embarquer 4 autres potes avec nous dans un multijoueur aux petits oignons pour partager ensemble cet art de la démolition de bouches qui n'a plus de secret pour personne dans cet univers.



Un accès anticipé prévu cette année sur Steam est à surveillé de près avant sa sortie complète courant 2023.

Le prochain jeu de l'éditeur Raw Fury est annoncé, et les super héros sont à l'honneur.