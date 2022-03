La brasserie de Marine

Publié le Mercredi 30 mars 2022 à 18:00:00 par Marine Le Pivain

Mal de crâne

Je vous avais dit que j'y connaissais pas grand-chose sur les derniers films Sonic, mais que le clip de Kid Cudi m'avait fait un peu rire, de gêne au début, mais au moins j'avais les images pour me distraire. Faut croire que Théo avait du temps pour l'écouter mais n'a vraiment mis que le son… le pauvre, il lui faudra bientôt un nouveau casque (et une nouvelle tête). Mais bon un bon verre et ça repart, hein ?





Cela dit, j'aime bien l'aspect 'cheapos' du clip, le gars aussi sérieux que le merveilleux chanteur de la "Bamba Triste", et les effets spéciaux digne d'un clip des année 2000 (O-Zone représente) mais y'a du pixel art. Et c'est chiant à animer PROPREMENT du pixel art, alors rien que pour la prouesse, je dis bravo

On repart sur une news qui a fait du mal à retardement.