Halo, critique de la série TV

Publié le Mercredi 30 mars 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Nouvelle saison de Master Chief

Amateur de grande cuisine, selon ses propres dires, Sylvain a une spécialité qu'il fait déguster à quiconque passe chez lui pour déjeuner ou dîner, mais aussi petit-déjeuner. Et sa spécialité, ce sont les Nuggets au poulet. Mais pas n'importe lesquels : les Nuggets au poulet de chez Mc Donald's, qu'il réchauffe au four.Mais son petit trucà lui, c'est qu'il rajoute une petite sauce maison à partir de moutarde et de cacahuètes. Et du parmesan râpé s'il en a. Et des cornichons. Et de la mayonnaise. Mais attention, allégée la mayonnaise.Bref, on est loin de Master Chef, mais on a une putain de guerre dans l'assiette.