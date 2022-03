- Sword Art Online - Variant Showdown : sortie mondiale sur mobile

Publié le Mercredi 30 mars 2022 à 11:50:00 par Marine Le Pivain

Coïncidence ? Je ne pense pas ...

Kirito, notre protagoniste, semble avoir des reflux de mémoire alors qu'il joue à Cross Edge, un jeu en vogue créer par un jeune génie. Deux rumeurs à propos de ce jeu attirent son attention : un joueur mystérieux qui semble s'en prendre à la mémoire des autres joueurs et qui plus est porte une capuche rappelant à Kirito les heures sombres qu'il avait passé dans SAO à affronter une guilde d'assassins tueuse de joueurs. L'enquête commence au travers du jeu.

Un résumé rapide mais qui demande tout de même aux joueurs de cet opus d'avoir quelques références en rapport avec la série originale. Le jeu est free to play et aura tout de même des micro transactions, mais on s'y attendait un peu. Après ça reste un bon cadeau d'anniv à la série qui rassemble tout de même pas mal de fan (qu'importe ce qu'on pourra dire dessus)

Joyeux 10 ème anniversaire à Sword Art Online qui fête ça avec une sortie de son jeu mobile SAO Variant Showdown courant 2022. Une sortie mondiale qui plus est.