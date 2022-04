PlayStation Plus : Les jeux gratuits d'avril

Publié le Jeudi 31 mars 2022 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Aucun jeu sur un poisson ?

Hood: Outlaws & Legends sur PS5 et PS4

Slay the Spire sur PS4

Bob L’Eponge : Bataille pour Bikini Bottom – Réhydraté sur PS4.

Toujours dans le cadre de l'abonnement PlayStation Plus, Sony PlayStation vous offre une nouvelle fois des jeux gratuiits. On vous en rappelle le fonctionnement, qui est encore et toujours le même : il faut être abonné et les valider chaque mois. Ils resteront dans votre bibliothèque tant que vous resterez abonné (sinon, vous les perdez et si vous vous réabonnez ensuite... vous les retrouverez à nouveau).Ce mois-ci, voici les jeux offerts :Les jeux seront disponibles du 5 avril jusqu’au 2 mai.