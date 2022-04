Death Stranding en version Director's Cut sur PC

Publié le Jeudi 31 mars 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Une question d'urètre

Sortie en septembre dernier sur PS5, la version Director's Cut de Death Stranding vient tout juste de sortir sur PC. Une version qui rajoute des arcs narratifs, de nouvelles missions, de nouvelles aptitudes de combat, pièces d’équipement, structures à construire et options cosmétiques...On pourra compter sur un tout nouveau pistolet électrique, le système de corps-à-corps va être amélioré et on pourra même tirer depuis des mitrailleuses. Un camp d’entraînement permettra d'expérimenter le tout grâce à des cibles.Vous trouverez également un nouvel emplacement à explorer, l’Usine en Ruine, un complexe sous-terrain.Enfin bref, plein de trucs nouveaux... pour 39,99 € seulement. Si vous avez déjà le jeu de base, la mise à jour sera... payante. Bah oui, franchement, qu'est-ce que vous avez cru ? Il faudra même débourser 9,99 € pour l'obtenir.Entre nous, vu la qualité du jeu, on vous conseille de vous orienter vers des passe-temps plus agréables, comme vous arracher les ongles ou vous enfoncer du fil barbelé dans l'urètre.