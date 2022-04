Chicken Police : Paint it Red sur la nouvelle génération de console

Publié le Jeudi 31 mars 2022 à 11:40:00 par Marine Le Pivain

Ce sont littéralement des poulets, y'a plus outrage à agent









Chicken Police se fait tout propre pour la nouvelle génération de console et pour ceux qui avait déjà le titre sur PS4 ou Xbox One, l'upgrade se fera gratuitement, c'est pas généreux ça ?

C'est donc disponible sur PS5 et Xbox Series X|S pour 19,99 €



On ne pourra pas dire que le jeu bat de l'aile, sauf dans ses blagues qui ne volent pas haut et auxquelles je refuse catégoriquement de glousser, ce serait me prendre pour une cervelle de moineau...

Chicken Police : Paint it Red est un jeu qui combine visual novel et jeu d'aventure classique d'enquête aux dialogues fournis et aux nombreux personnages qui parcourent Clawville, et vous aussi vous aller errer dans ses ruelles sombres à la recherche d'indices…