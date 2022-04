Amazon Prime Gaming : les nouveautés d'avril

Publié le Jeudi 31 mars 2022 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Jouez à Monkey Island !

The Elder Scrolls IV: Oblivion - Game of the Year Edition Deluxe

Plants vs Zombies: Battle for Neighborville

Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck’s Revenge

Nanotale - Typing Chronicles

Guild of Ascension

Turnip Boy Commits Tax Evasion

Galaxy of Pen and Paper

House of 1000 Doors: Family Secrets

Overwatch

Hearthstone

GTA Online

Red Dead Online

Valorant

Lost Ark

League of Legends

Lords Mobile

Mobile Legends Bang Bang

Fall Guys

Comme chaque mois, Amazon Prime Gaming vous offre des jeux gratuits. A récupérer si vous êtes abonnés Amazon Prime, et uniquement si vous êtes abonnés, bien entendu.Il faut cliquer sur "récupérer le jeu" dans votre compte Amazon Prime Gaming, et vous les garderez tant que vous resterez abonné.Ce mois-ci, ce sont 8 jeux qui vous sont offerts :Plus du contenu en jeu pour :