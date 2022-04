Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters pousse la chansonnette

Publié le Jeudi 31 mars 2022 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Y'a de la joie

Warhammer 40,000 : Chaos Gate - Daemonhunters est un jeu de rôle tactique au tour par tour, développé par Complex Games, édité par Frontier Foundry et qui sortira sur PC le 5 mai prochain.Pour rappel, le jeu tournera autour du mystère des Grey Knights durant le 41ème millénaire. Les Grey Knights sont une faction d'élite des Space Marines, composée de combattants génétiquement modifiés. Ici, ils devront affronter le Chaos et stopper la propagation d'un fléau démoniaque, qui porte le nom de "Bloom".En cadeau bonux, les développeurs ont composé une nouvelle version du Chant des Ultramarines par Doyle W. Donehoo, connu pour son travail sur Warhammer 40 000: Dawn of War 2, Space Hulk: Deathwing et Battlefleet: Gothic Armada. Ce chant date, à l'origine, de 1998...Les joueurs qui précommanderont l'édition Castellan Champion auront accès à la bande-son intégrale du jeu le jour du lancement.