- Tropico 6 – Next Gen Edition est sorti sur PS5 et Xbox Series

Publié le Vendredi 1 avril 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Cuba libre ?

L’éditeur Kalypso Media et le développeur Realmforge viennent de sortir Tropico 6 – Next Gen Edition sur PlayStation 5 et Xbox Series.Dans ce jeu de gestion, vous allez incarner un dictateur, "El Presidente", bien décidé à faire régner sa famille sur une île fictive (mais on sent les similitudes avec Cuba) sur plusieurs générations.Cette version s'accompagne du DLC « Llama of Wall Street » et du pack « El Prez » qui comprend une mission supplémentaire, de nouveaux bâtiments et de nombreuses options décoratives pour le palais du dictateur.Nous avions testé le jeu à sa sortie sur PS4 et Xbox One.