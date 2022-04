Red Wings: American Aces est sorti

Publié le Vendredi 1 avril 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Aller plus haut ?

Nous vous parlions il y a une paire de jours le jeu Red Wings: American Aces. Et bien sachez qu'il vient de sortir. Il est désormais disponible sur Nintendo Switch et PC via Steam Il s'agit d'un jeu de type arcade, dans lequel vous dirigez un biplan, un avion de guerre de type Première Guerre Mondiale. Le but, bien évidemment, est d'aller dézinguer les avions et autres appareils ennemis.Le jeu s'inspire niveau graphisme et ambiance, des Comics Books.Il est vendu 11,99 €. Un livre de coloriage numérique est même proposé à 3,99 €.