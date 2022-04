La brasserie de Marine

Publié le Jeudi 31 mars 2022 à 18:00:00 par Marine Le Pivain

This is the story of a man named ...

Voici l'histoire d'une employée nommée Marine.



Marine travaillait en tant que stagiaire dans sa chambre en télétravail où elle était l'employée #274.



Le travail de l'employée #274 était simple : s'assoir à son bureau, devant sa machine, et traiter les news du matin au soir en tapant sur son clavier.



Les ordres lui vennait par mail directement sur son PC et lui disaient quelles news traiter, combien de temps il fallait les traiter et dans quel ordre.



C'était ce que l'employée #274 faisait chaque jour, de chaque mois, depuis le début de son stage qu'importe que d'autres personnes aient trouvé ça dépourvu de sens.



Marine se delectait de chaque petit moment où un nouveau mail de news venait, comme si elle avait été faite pour ce travail.



Et Marine était heureuse.









On est tous un peu heureux en fait, surtout Arthur qui ne cache pas sa hype pour la version Deluxe de The Stanley Parable.



Moi en tout cas, je sais à quoi jouer le 27 Avril (un joyeux anniv en avance).