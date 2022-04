Lawn Mowing Simulator : vis ma vie de tondeuse

Publié le Vendredi 1 avril 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Vous aimez l'herbe ?

Il en faut pour tous les goûts, même pour ceux qui adorent tondre la pelouse. Ne riez pas, ça existe vraiment. Lawn Mowing Simulator est un jeu qui vient de sortir sur PC, Xbox Series S|X, Xbox One, PlayStation 4 et PlayStation 5. Il sera vendu 19,99 €.De vraies marques telles que Toro, SCAG et STIGA, sont incluses dans le jeu.Vous allez pouvoir tondre le gazon avec plein de tondeuses, faire au mieux selon la topographie des lieux... bref, plein plein d'herbe à couper. Du pur bonheur.Du moins si vous aimez ça, quoi.