(TEST) Martha is dead (PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series)

Publié le Vendredi 1 avril 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Fraîcheur Martha

Quand Vincent s'est écrié à la rédaction un "Oh ! Martha is Dead !", tous les regards se sont tournés vers moi. Alors j'ai bien expliqué que non, je n'avais pas tué Martha, que je n'avais jamais connu de Martha, de toute manière, et que j'avais un alibi, quelle que soit la date de sa mort, que ce n'est pas moi, que je vais appeler mon avocat, et que de toute manière, je ne me souviens plus, et que peut-être, mais que je n'ai pas fait exprès...N'empêche que personne n'était convaincu par mes explications.Et moi je continue à dire que je n'ai pas tué Martha.Vincent, lui, a des doutes.