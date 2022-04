- Midnight Ghost Hunt : une video pour l'accès anticipé

Publié le Vendredi 1 avril 2022 à 10:30:00 par Marine Le Pivain

Who you gonna call?

Vous aimez bien les props hunt et Luigi's mansion ? bah ne cherchez plus, parce que Midnight Ghost Hunt fait un très bon mix des deux.

Expérience multijoueur en 4 contre 4 vous incarnez un fantôme chassant les nuisibles où l'un des membres de l'escouade chargée de déphaser les ectoplasmes.

Chacune des équipes a des compétences propres à ce qu'ils sont ou propre à leur objet. Soyez fantôme et prenez l'apparence d'un des membres de l'équipe d'en face ou incarner un humain et salé la gueule de ces saloperies de gluant comme des limaces.

Et en plus on nous donne un très beau trailer qui donne envies de se remettre les Ghostbusters sur une vieille télé possédée :