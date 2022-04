- Xel : le nouveau Zelda-like sort cet été

Publié le Vendredi 1 avril 2022 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Xel, aux fânes ?

Développé par Tiny Roar et édité par Assemble Entertainment, Xel est un Zelda-Like qui sortira cet été sur PC et Nintendo Switch. Les versions Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5, quant à elles, sortiront plus tard dans l'année.Xel vous met dans la peau d'une héroïne amnésique nommée Reid, naufragée dans un monde énigmatique sans aucun souvenir. Aidez-la à percer le mystère derrière cette contrée étrange rempli de secrets, d'énigmes et d'un sens du temps un peu spécial.Combats, puzzles, rencontres de personnages... le jeu vous permettra aussi de manipuler le temps et l'espace...