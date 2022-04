- Velone, un nouveau puzzle game

Publié le Vendredi 1 avril 2022 à 10:10:00 par Marine Le Pivain

Mate la suprématie de ma grosse POMPE

Le pitch de base : Une planète lointaine et mourante a besoin de tout notre génie pour sauver sa population d'extraterrestre de l'extinction. On va donc construire et programmer des machines hydrauliques et permettre à cette civilisation de survivre.

Au fil d'une quarantaine de niveau, on va pourvoir pousser nos neurones très loin et se délecter de l'automatisation des choses bien faites et optimisées.

Ami de puzzle game et de la torsion de la matière grise, on vous présente Velone qui arrive très prochainement sur Steam, EpicGame Store et GoG le 21 avril 2022