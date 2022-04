- Fractured Online en bêta fermée le 6 avril

Publié le Vendredi 1 avril 2022 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

La fracture est ouverte

La bêta fermée de Fractured Online débutera le 6 avril prochain. Pour info, Fractured Online est un MMORPG en en vue isométrique et en monde ouvert, qui se déroule sur le continent d’Aerhen.Les joueurs incarneront des humains dans ces contrées inhospitalières, recouvertes de glace et de neige. Outre la nécessité de trouver des vêtements qui permettront de lutter contre le froid, mais aussi d'autres moyens de ne pas périr gelé, les joueurs devront affronter des créatures agressives telles que les Jötunns, Mammouths, Elans, Loups Arctiques et des élémentaires... entre autres.Cette bêta permettra d'explorer les environs, de participer à des événements, à des missions...Pour vous inscrire, cliquez sur le lien