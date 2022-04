- NIS America : 4 nouveau jeux annoncés dans le bundle

Publié le Vendredi 1 avril 2022 à 10:55:00 par Marine Le Pivain

La liste est ''courte'', le nom des jeux beaucoup moins...

… et c'est pour ça qu'on aime les jeux nippon (en plus y'a un Prinny sur le logo de NIS Classics)











Du coup 3ème collection de jeux, on avait déjà les titres de La Pucelle: Ragnarok et Rhapsody: A Musical Adventure mais du coup vienne s'ajouter ces 4 la :



Fallen Legion: Rise to Glory et Fallen Legion Revenants sur PS5 et Xbox cet été

Puis on continue avec Kamiwaza: Way of the Thief sur PS4 et Switch cet automne

Pour finir avec YS VIII: Lacrimosa of DANA cet automne également et sur PS5









Vous aurez de quoi faire pour la fin d'année avec ces très bon jeu (on dit merci Prinny)