Metal Tales : Overkill, ça arrive sur console et PC en avril !

Publié le Vendredi 1 avril 2022 à 11:20:00 par Marine Le Pivain

A travers le feu et les flammes

Metal Tales c'est quoi au fait ? Pour ceux qui dormais en plein concert Metal Tales c'est ça :



Le dieu Kuk possède toutes les guitares divines et grâce à elles, il fait des giga concerts infinis de métal. Lors de ces concerts endiablés il contrôle tous les métaleux et en fait des zombies qui le suivraient jusqu'au bout du monde pour aller démolir les groupes de métaleux originaux et leurs fans. Alors que tout semble finis, une personne tente de se lever conter ce challenge : celui de sortir vainqueur du combat contre le dieu du métal.



On peut dire qu'ils y ont mis le paquet dans cette édition collector, elle sera d'ailleurs limitée en édition physique alors les amoureux de métal, de musique et de guitare : foncez



Action-aventure game rogue-like ou le métal et l'aventure ne font qu'un, ça c'était les promesses dans le Kickstarter. Et promesse (ou pari) tenu : on se retrouve avec une grosse sortie le 22 avril sur Wwitch, PC, PS4, PS5 et Xbox Series.