DÃ©couvrez le RPG mythologique Asterigos: Curse Of The Stars

Publié le Lundi 13 juin 2022 à 13:20:00 par Cedric Gasperini

Tous en jupette

Acme Gamestudio développe actuellement un Action-RPG sur consoles et PC, inspiré par les mythologies grecques et romaines. Asterigos: Curse Of The Stars se déroule dans la cité d'Aphes, envahie par des monstres.Vous allez incarner Hilda, une guerrière à la recherche de son père. Alors que moi, mes gamines, elles feraient tout pour me déclarer disparu et toucher l'héritage.Dans cette vidéo, on va la voir se frotter à Eulalia, une boss du jeu.Notez que les développeurs expliquent d'inspirer de la saga des Dark Souls pour leur jeu. Sortie sur PC, PS4, Xbox One, Xbox Series et PS5 prévue à l'automne 2023.