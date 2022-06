Autopsy Simulator : devenez médecin légiste

Publié le Lundi 13 juin 2022 à 12:30:00 par Cedric Gasperini

Dans Autopsy Simulator, vous allez disséquer des cadavres et tenter de découvrir la cause de leur mort. Ajoutez un peu d'exploration, dans une ambiance glauque, et vous aurez un jeu à mi-chemin entre la médecine et l'horreur.Hallucinations, organes sanguinolents... vous allez devoir avoir le coeur bien accroché, c'est le cas de le dire...Autopsy Simulator sort en novembre 2022 sur PC. C'est un jeu signé Woodland Games.