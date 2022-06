Publié le Lundi 13 juin 2022 à 12:10:00 par Cedric Gasperini

Bonshommes marrants

Team17 et Fika Productions ont dévoilé Ship of Fools, un roguelite coopératif loufoque dans lequel vous allez embarquer à bord du navire Stormstrider, naviguant sur les eaux de l'Archipel. Sauf que sur et dans ces eaux se cachent de nombreux dangers : navires ennemis, monstres des profondeurs...Pour faire face, vous trouverez des trésors et vendrez vos trouvailles dans les boutiques, pour améliorer votre vaisseau.Le jeu est annoncé sur PC, Xbox Series, PS5 et Nintendo Switch, sans doute cette année.