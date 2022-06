Planet of Lana : plateformes, aventure, puzzles, ambiance

Publié le Lundi 13 juin 2022 à 11:50:00 par Cedric Gasperini

Les secrets du succès ?

Planet of Lana raconte l'histoire de Lana et de son animal de compagnie, Mui. Lana est partie pour sauver sa soeur. elle va traverser des plaines et forêts, affronter des créatures dangereuses et des machines infernales, sauter de plateformes en plateformes, résoudre des puzzles, pour arriver à son but.Le jeu se veut basé sur une ambiance forte.Il sortira à la fin de l'année sur PC, Xbox One et Xbox Series.La bande-annonce pourrait bien vous convaincre.