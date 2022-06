I Am Future, survie post-apocalyptique sur les toits

Publié le Lundi 13 juin 2022 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Vous allez jouer un roux

Graphismes cartoon, ambiance détendue et fun, le tout dans un monde dévasté par une catastrophe. Il va falloir survivre, sur les toits, dans I am Future. Créer son environnement, aménager son petit chez soi, récupérer de quoi cuisnier, de quoi faire pousser ses légumes, et j'en passe.Le tout avec un réfrigérateur parlant qui va vous aider dans votre survie.Prévu pour 2022, I am Future se dévoile dans une bande-annonce. A découvrir aussi sur Steam