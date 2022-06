Tinykin, un jeu de plateformes 3D cartoon

Publié le Lundi 13 juin 2022 à 12:20:00 par Cedric Gasperini

Petit, mais malin

Tinykin est un jeu d'exploration et de plateforme en 3D, inspiré par des classiques du genre comme Pikmin et Paper Mario, mais aussi par les dessins animés des années 90.Vous allez explorer la maison, chaque pièce étant le siège d'une nouvelle civilisation...Vous jouez Milo, un petit bonhomme d'un centimère de haut...Le jeu sort cette année. Une démo sera disponible le 23 juin sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. Une démo PC, sur Steam , est d'ores et déjà disponible.