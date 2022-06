Gun Grave G.O.R.E. se dévoile à sang pour sang

Publié le Lundi 13 juin 2022 à 13:10:00 par Cedric Gasperini

C'est grave

Grave, de son vrai nom Brandon Heat, est un ancien mafieux assassiné par son meilleur ami et qui est revenu d'entre les morts pour se venger. Il va donc jouer du flingue pour dézinguer les hordes interminables d'ennemis qui veulent le renvoyer ad patres.Sorti en 2002 sur PS2, Grave est un jeu qui a remporté un certain succès... et qui revient donc, dans une toute nouvelle histoire, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Et ça va chier.