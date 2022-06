Industria, un FPS narratif disponible dès maintenant

Publié le Lundi 13 juin 2022 à 13:00:00 par Cedric Gasperini

Petit jeu à découvrir

Industria est un FPS narratif qui vient de sortir sur PC, PS5 et Xbox Series, pour la modique somme de 19,99 €. Un petit jeu qui propose une poignée d'heures de durée de vie, et quii se déroule en 1989, à Berlin-est...A l'aube de la chute du mur, vous allez incarner une scientifique appelée Nora, qui cherche son petit ami disparu. Elle découvre alors un passage secret vers un monde parallèle et débarque dans la cité de Hakavik. Armée de 4 armes à feu et une arme de corps à corps, elle va défoncer les monstres qui peuplent cet univers...Une ambiance étrange, à découvrir en vidéo.