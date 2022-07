NieR: Automata The End of YoRHa Edition arrive sur Nintendo Switch

Publié le Jeudi 30 juin 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Rien ne sert de NieR, on sait tout

NieR:Automata The End of YoRHa Edition est désormais disponible en précommande sur Nintendo Switch. Il sortira sur cette plateforme le 6 octobre prochain.L'édition physique du jeu propose une jaquette signée par le character designer Akihiko Yoshida, ainsi qu'une jaquette alternative représentant A2, conçue par le concept artist Kazuma Koda.Sorti en 2017, le jeu s'est écoulé à plus de 6,5 millions d'exemplaires. Notre test, à l'époque