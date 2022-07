- WW2 Rebuilder Germany Prologue, la sortie est proche

Publié le Vendredi 22 juillet 2022 à 11:10:00 par Sara Brugioli

Es ist alles kaputt!

Madnetic Games se prépare à la sortie de WW2 Rebuilder Germany Prologue.Le jeu vous permettra de reconstruire une Allemagne détruite après la guerre. Voyagez entre les villes, et reconstruisez votre pays, en nettoyant les débris, en reconstituant des murs et des toits... J'espère que vous avez un BTP.Le jeu sera disponible le 26 juillet, sur Steam . Leur autre jeu, WW2 Rebuilder : Cities From Ashes, a une démo jouable dejà disponible.