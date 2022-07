- Bail or Jail de Konami, disponible sur Steam immédiatement

Publié le Vendredi 22 juillet 2022 à 10:40:00 par Sara Brugioli

Cachez vous bien

Konami a le plaisir de nous annoncer la sortie de son jeu au gameplay asymétrique, Bail or Jail, qui est disponible à partir de maintenant sur Steam Le jeu propose à une équipe de personnages humains de se mésurer face a un monstre, lui aussi incarné par un joueur. Au fil de la partie, les humains et le monstre vont tous deux adopter des techniques differentes pour échapper, ou attraper l'autre. Les humains pourront se cacher, courir et utiliser des lanternes pour étourdir le monstre. Le monstre a quant à lui accès à des pouvoirs spéciaux pour attraper les enfants.Le jeu était sorti originellement sur Switch en 2019. Il est developpé par FREE STYLE Inc. en partenariat avec Konami pour la sortie PC. On vous laisse le trailer ci-dessous: