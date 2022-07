- Une date de sortie pour Dragon Ball: The Breakers

Publié le Vendredi 22 juillet 2022 à 10:15:00 par Ambre Cogné

Prêts à tout casser

Bandai Namco Entertainment nous dévoile la date de sortie de Dragon Ball: The Breakers, développé par Dimps. Vous pourrez donc tenter le Dead By Daylight-like à partir du 14 octobre de cette année. Qu'est-ce qu'on entend par "Dead By Daylight-like" ? Pour faire simple, le jeu propose une expérience multijoueur asymétrique opposant un grand méchant et sept survivants sans pouvoirs.Les survivants doivent affronter une menace bien plus puissante qu'eux en utilisant habilement leur nombre supérieur et remettre en marche la Super Machine Temporelle qui leur permettra de fuir. Pendant ce temps-là, le grand méchant gagne en puissance au fil de la partie, jusqu'à potentiellement devenir inarrêtable.Le jeu possèdera trois éditions différentes : Standard, Spéciale et Limitée, chacune apportant plus de contenu en jeu que la précédente.