Portage de Pathfinder: Wrath of the Righteous sur consoles pour le 8 septembre

Publié le Vendredi 22 juillet 2022 à 09:30:00 par Ambre Cogné

Deus vult

Après le succès de leur RPG tiré du jeu de rôle papier Pathfinder, Owlcat game porte Pathfinder: Wrath of the Righteous sur consoles. Vous pourrez donc découvrir cette aventure sur Playstation 4 ou 5, sur Xbox One ou Series ou sur Switch à partir du 8 septembre de cette année. La version de base pour ces support (et la version PC) seront la version Enhanced. Les joueurs possédant déjà le jeu obtiendront cette mise à jour gratuitement dès le 8 septembreDe plus, pour fêter l'occasion, Owlcat games nous confirme la sortie du troisième DLC du jeu, The Treasures of the Midnight Islses pour le 11 août 2022. Vous devrez donc naviguer à bord d'un sinistre navire sur un océan abyssal et vaincre diverses horreurs pour y trouver la fortune ou la mort.