La galerie de Kim

Publié le Jeudi 21 juillet 2022 à 18:00:00 par Julie Kim Guenego

Objection !

Coucou, j'ai acheté The Great Ace Attorney Chronicles sur Steam hier et j'ai fini le premier chapitre de l'histoire, j'adore déjà le jeu ! Apres je suis une grande fan des jeux Ace Attorney donc je savais à quoi m'attendre, d'ailleurs le jeu est sorti en 2017 au Japon mais n'a été localisé que en juillet 2021, ce fut une si longue attente que j'avais un peu zappé sa sortie en Occident... Mais bon je n'ai pas été spoilée pour l'instant alors tout va bien. La DA du jeu est vraiment superbe aussi, j'adore les illustrations et l'artstyle des personnages !! Le seul bémol c'est qu'il n'y a pas de traduction francaise, le jeu est seulement en anglais ou japonais. Voilà un doodle de deux personnages du jeu, Ryunosuke Naruhodo et Kazuma Asagi !