Coromon est maintenant disponible sur Switch

Publié le Vendredi 22 juillet 2022 à 10:00:00 par Ambre Cogné

L'aventure commence

Développé par TRAGsoft et édité par Freedom Games, Coromon est disponible sur Switch dès aujourd'hui ! Vous pourrez donc transporter vos petits monstres dans votre poche (si vos poches sont suffisamment grande...), voyager à travers des forêts denses, des cavernes gelées et des déserts brûlants, tous pleins de mystères.Vous pouvez jouer avec les joueurs sur PC et même passer votre sauvegarde d'un support à l'autre !