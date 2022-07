- Deer Journey est disponible sur Steam

Publié le Vendredi 22 juillet 2022 à 10:30:00 par Sara Brugioli

On espère ne pas faire une Bambi

Si vous êtes amant de la nature, mais pas de votre corps humain, alors on a le walking simulator parfait pour vous. Pablo Picazo sort aujourd'hui Deer Journey sur Steam. Le jeu vous met dans la peau d'un faon albino, rejété par ses semblables à cause de son apparence différente. Découvrez son histoire, sans dialogue ou narration écrite, et explorez une belle forêt.Le développeur a dit au sujet du thème du jeu : "J'ai écrit l'histoire du faon en tant que métaphore, du sentiment d'être exclu. Certains de mes amis ont comparé l'histoire à celle du Vilain Petit Canard, mais je pense qu'il y a une différence: le petit canard était "juste" temporairement différent, il va devenir un très bel animal, alors que le faon est dejà beau comme il est, mais les autres ne le voient pas."Le jeu est actuellement soldé de -10% sur Steam, à l'occasion de son lancement.