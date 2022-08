Sengoku Dynasty nous montre ses premières images de construction

Publié le Mardi 23 août 2022 à 11:30:00 par Sara Brugioli

Jolies maisons, Sengoku

Superkami a révélé des nouvelles informations sur leur jeu à venir, Sengoku Dynasty's, avec la sortie d'un nouveau regard derrière les scènes (developer diary). Le jeu devrait arriver début 2023 sur Steam.Dans un japon médiéval ravagé par la guerre et la famine, il est de votre responsabilité de trouver un endroit sûr et fertile pour vos colons. Une fois installés dans le paysage pittoresque, vous allez devoir planifier et organiser votre village pour qu'il fleurisse et construise votre royaume. Jouez en tant que leader charismatique, maître artisan, guerrier de renom où guide spirituel, et soyez accompagné de vos amis: le jeu est disponible en co-op jusqu'à quatre joueurs. Construisez, marchandez, et gérez vos habitants comme bon vous semble. Justement, les développeurs nous montrent aujourd'hui la mécanique de création de village et de construction.Le jeu peut déjà être wishlisté sur Steam, mais en attendant voici le dernier dev diary en date.