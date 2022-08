Publié le Mercredi 24 août 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Deck le vent soufflera, je repartira

Raw Fury a dévoilé Friends vs Friends, un FPS à base de deck building présenté comme déjanté, par l'un des créateurs de The Longest Road on Earth.FPS PvP en ligne, Friends vs Friends se joue à 1 contre 1 ou 2 contre 2. Vous piochez des cartes, les améliorez au fil des parties, et toutes vos capacités y sont définies : pouvoirs, armes, débuffs...A chaque partie, vous pourrez gagner des paquets de cartes, aléatoires. Au menu, transformation en titan, tourelle de défense, bloquer vos adversaires au sol, leur donner une tête immense, tirer des balles vampiriques qui vous redonnent de la santé...10 personnages jouables seront disponibles.Le jeu n'a pas encore de date de sortie.