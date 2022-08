Le Maroc arrive sur EA SPORTS FIFA 23

Publié le Mercredi 24 août 2022 à 10:50:00 par Sara Brugioli

On pourra donc jouer l'équipe du pays

EA SPORTS a annoncé l'ajout de l'équipe nationale du Maroc dans FIFA 23.L'équipe nationale masculine sera présente dans cette nouvelle version du fameux jeu de football, pour la première fois dans la licence.L'équipe sera fidèlement représentée grâce à un accord entre EA et la Fédération Royale Marocaine de Football.FIFA 23 sortira le 30 septembre dans le monde entier sur PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC. Et devrait être, encore une fois, le jeu le plus vendu de l'année...