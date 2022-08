Hogwarts Legacy: L'héritage de Poudlard, nouveau trailer

Publié le Mercredi 24 août 2022 à 10:55:00 par Sara Brugioli

Vous êtes dans quelle maison?

Jeunes magiciens, préparez vos baguettes: Warner Bros Games a dévoilé un nouveau trailer pour Hogwarts Legacy, le jeu licencié qui vous met dans la peau d'un étudiant du célèbre collège magique dans les années 1800.Le trailer "Sombre Héritage de Sebastian Pallow" présente des nouveaux éléments, comme des ennemis, des créatures magiques en tout genre et de nombreux lieux sombres et dangereux que les joueurs vont parcourir au cours de leur partie. Le trailer nous en apprend plus sur l'importance de la moralité de votre magie dans le jeu, car on sera confronté à des dilemmes lorsqu'on en apprendra plus sur les forces du Mal, la mystérieuse famille Pallow et les Sortilèges Impardonnables.On rappelle que le jeu est prévu le 10 février 2023, mais les précommandes seront ouvertes dès le 25 août.