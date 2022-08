Publié le Vendredi 26 août 2022 à 10:30:00 par Ambre Cogné

Gros robot, petit robot

Développé par ARTDINK, SD Gundam Battle Alliance est maintenant disponible sur Steam, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. On nous y invite à piloter les versions "chibi" de méchas iconiques de la franchise, piégés dans un mélange de tous les univers de la série.Un jeu surtout pour les amateurs de Gundam, qui vous invite à réparer le temps pour retourner dans votre monde d'origine et stopper la fin du monde.