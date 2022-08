Floodland annoncÃ©

Publié le Vendredi 26 août 2022 à 10:20:00 par Ambre Cogne

Le déluge est proche

Les développeurs de chez Vile Monarch et les éditeurs de chez Ravenscourt s'associent pour mettre au point leur prochain jeu de survie et de gestion de communauté avec Floodland. C'est après une fin du monde suite à la montée des eaux que vous devez donc gérer votre petit village de survivants. Vous devrez donc faire attention à vos ressources limitées et défendre votre peuple des cultures opposées.Floodland sortira sur Steam le 15 novembre prochain. Une date pas si éloignée que ça, espérons donc que le scénario du jeu ne devienne pas réalité d'ici-là. Je précise car Youtube semble vouloir nous rappeler de la réalité du changement climatique juste dessous leur vidéo...