Modus Games nous apporte tout un lot de nouveautÃ©s

Publié le Vendredi 26 août 2022 à 10:40:00 par Ambre Cogné

D'un jeu de combat rock'n'roll à un jeu de plateformes familial



Modus Games nous annonce une petite grappe de jeux sur diverses plateformes. Laissez-nous donc vous les présenter brièvement...Développé par Modus Studios, God of Rock est un hybride entre le jeu de combat et le jeu de rythme. Pour vaincre vos adversaires, vous devrez taper en rythme avec la musique, en suivant une fiche de notes à la Guitar Hero et en utilisant vos supers stratégiquement.God of Rock sortira cet hiver sur Steam , Switch, Xbox One, Xbox X|S et PlayStation 4 et 5.Développé par Rain Games, Teslagrad 2 se place après l'autre jeu du même nom. On y joue Lumina, une jeune Teslamancer tentant de rentrer chez elle après s'être échouée sur une île bien plus au nord. Vikings enragés et enigmes basées sur la physique vous attendent dans ce jeu d'aventure en 2D.