- Un nouveau trailer pour Disney Dreamlight Valley

Publié le Vendredi 26 août 2022 à 11:10:00 par Ambre Cogné

Vlog en jeu

Le jeu de Gameloft, Disney Dreamlight Valley, se dévoile un peu plus dans un nouveau trailer. Dans cette sorte de vlog, on nous donne un aperçu des diverses activités possibles en jeu : exploration, cuisine, shopping, personnalisation de personnage et construction. Je dois dire que c'est non sans me rappeler My Time At Portia, un des jeux favoris de Julia.Le jeu sortira en accès anticipé sur Steam, Xbox, Playstation et Switch le 6 septembre. Il est déjà disponible en pré-commande sur son site officiel, donc si vous ne voulez pas le rater...