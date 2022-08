HAAK est disponible sur Steam

Publié le Vendredi 26 août 2022 à 10:45:00 par Sara Brugioli

Toujours à la recherche de famille

HAAK, le plateformer d'action avec des éléments de Metroidvania du studio indépendant OKJOY est disponible aujourd'hui sur Steam.HAAK vous met dans la peau d'un jeune guerrier à la recherche de son frère dans un paysage post-apocalyptique sombre et dangereux. Le jeu utilise un style graphique old school et des couleurs froides pour bien transmettre le sentiment de solitude dans les ruines que l'on parcourt. Le joueur devra utiliser les capacités en combat de son avatar pour passer tous les obstacles et faire face à la mystérieuse organisation qui contrôle le monde, et il aura accès à un Crochet d'énergie multifonction, pour se déplacer ou combattre.