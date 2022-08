Un nouveau trailer pour Phantom Hellcat

Publié le Vendredi 26 août 2022 à 11:00:00 par Ambre Cogné

Le beurre et l'argent du beurre

Développé par Ironbird Creations et édité par All in! Games, Phantom Hellcat se taille un nouveau trailer nous donnant un tout petit peu plus d'aperçu sur les environnements et le combat du jeu. On peut y voir encore une fois la perspective variable du jeu, qui passe d'un plateformer 2D à du combat en 3D. Un trailer qui reste encore un peu trop court à mon goût et qui ne nous en apprend pas beaucoup plus sur Jolene -la protagoniste- ou l'histoire du jeu...On espère que le jeu saura tirer le meilleur des deux genres. Il sera sur Steam , Playstation et Xbox, sans date de sortie annoncée pour le moment.